Еврокомиссия готовит ответ на газовый шантаж России

Приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию является шантажом. Европейский союз готовит скоординированный ответ России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Заявление "Газпрома" - очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы готовим скоординированный ответ ЕС" , - написала она.

При этом она отметила, что "европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими странами-членами".

Как сообщалось, российский энергетический монополист "Газпром" заявил в среду, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.