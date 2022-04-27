Стрельба в Приднестровье: власти утверждают, что Украина открыла огонь
Так называемое "МВД" непризнанного Приднестровья заявило, что со стороны Украины в направлении села Колбасна, где расположен большой склад боеприпасов, были произведены обстрелы. Об этом, со ссылкой на заявление приднестровского так называемого "МВД", сообщает Европейская правда.
Ведомство непризнанной республики утверждает, что минувшей ночью в небе над селом Колбасна заметили несколько дронов, якобы запущенных с территории Украины.
"Утром 27 апреля в 8:45 с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. Информация о пострадавших пока не поступала", – утверждается в сообщении.
Перед этим приднестровские телеграм-каналы сообщили о стрельбе в районе складов возле села Колбасна.
В селе Колбасна возле украинской границы расположен склад с боеприпасами, где, по разным оценкам, может быть от 19 до 21,5 тонн боеприпасов: снарядов, бомб, мин, гранат, патронов.
Большинство боеприпасов туда завезли после вывода советских войск из бывшей Германской Демократической Республики (ГДР), Чехословакии и других европейских стран. Значительная часть из них недееспособна.
Состав охраняют российские войска, которые находятся в регионе уже 30 лет, несмотря на призывы Кишинева покинуть территорию.