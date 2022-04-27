Стрельба в Приднестровье: власти утверждают, что Украина открыла огонь

Так называемое "МВД" непризнанного Приднестровья заявило, что со стороны Украины в направлении села Колбасна, где расположен большой склад боеприпасов, были произведены обстрелы.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление приднестровского так называемого "МВД", сообщает Европейская правда.

Ведомство непризнанной республики утверждает, что минувшей ночью в небе над селом Колбасна заметили несколько дронов, якобы запущенных с территории Украины.

"Утром 27 апреля в 8:45 с украинской стороны в направлении приднестровского населенного пункта Колбасна были произведены выстрелы. Информация о пострадавших пока не поступала" , – утверждается в сообщении.

Перед этим приднестровские телеграм-каналы сообщили о стрельбе в районе складов возле села Колбасна.

В селе Колбасна возле украинской границы расположен склад с боеприпасами, где, по разным оценкам, может быть от 19 до 21,5 тонн боеприпасов: снарядов, бомб, мин, гранат, патронов.

Большинство боеприпасов туда завезли после вывода советских войск из бывшей Германской Демократической Республики (ГДР), Чехословакии и других европейских стран. Значительная часть из них недееспособна.

Состав охраняют российские войска, которые находятся в регионе уже 30 лет, несмотря на призывы Кишинева покинуть территорию.