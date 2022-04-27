НБУ разрешил не выдавать бумажные чеки при расчетах через pos-терминалы

Национальный банк Украины предусмотрел, что банки могут не выдавать пользователям платежных карт чеки при проведении безналичных расчетов через pos-терминал. В условиях войны банкам сложно обеспечить наличие бумаги для печати чеков, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В то же время, чтобы защитить права пользователей платежных карт, НБУ обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала.