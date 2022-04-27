ОВА: войска РФ дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке

Российские войска дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке. В результате обстрелов занялось несколько пожаров. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что Авдеевку обстреляли фосфорными снарядами вчера вечером, 26 апреля, под обстрел попал район коксохимического завода, а сегодня утром российские войска обстреляли центр города.

Вслед за вторым обстрелом войска РФ нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. По меньшей мере один человек ранен.

Кроме того, ВСУ отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.