Канцлер Австрии опроверг фейки РФ: OMV продолжит платить за газ в евро

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская энергетическая компания OMV продолжит платить за газ в евро, несмотря на требования российского диктатора Владимира Путина об оплате в рублях, сообщает Новое время.

Сегодня утром российские пропагандистские СМИ сообщили, что OMV согласилась выполнить требование Москвы. Канцлер Австрии назвал это «фейковыми новостями российской пропаганды».

"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС" , — написал Нехаммер в Twitter.

Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказала платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, отметили в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.