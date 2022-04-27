FT: в ЕС обсуждают изъятие российских активов в пользу Украины

В Евросоюзе обсуждают, как изъять российские активы, чтобы направить эти средства в пользу Украины – Польша призывает союзников согласовать на уровне ЕС соответствующий механизм, сообщает Экономическая правда.

Об этом изданию Financial Times заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Варшава говорит, что собственность российских олигархов, пострадавших от санкций, а также сотни миллиардов евро резервов центрального банка России, замороженных западными государствами, должны быть доступны для расходов на восстановление Украины.

"Мы считаем, что должно быть принято политическое решение, что мы хотим идти в этом направлении и что мы готовы конфисковать эти активы навсегда. Как это делать – мы открыты для обсуждения" , – заявил он.

Чиновники ЕС предупреждают о существенных юридических препятствиях для ареста активов в государствах-членах. В частности, строгие гарантии и требования по надлежащему процессу, что затрудняет конфискацию имущества вне криминальных дел. Некоторые юристы предупреждают, что слишком сильное упрощение процедуры ареста создаст опасный прецедент и поставит под угрозу право собственности.

Тема ареста активов привлекает внимание в ЕС, где Польша является ведущим сторонником идеи, которую уже куважно изучает Европейская комиссия.

Помимо евроблока, разговоры идут и в США. Группа сенаторы, среди которых Шелдон Уайтхаус от демократов и республиканка Южной Каролины Линдси Грэм, настаивают на принятии закона, расширяющего полномочия по конфискации для финансирования восстановления Украины.

Однако сами лишь активы олигархов смогут обеспечить очень малую часть на восстановление. Поэтому для некоторых экспертов резервы российского центрального банка, замороженные в прошлом месяце, являются более перспективной целью. На этом настаивает и Украина.

Для таких шагов немного прецедентов, но юристы указывают на решение США выделить 3,5 млрд долл. замороженных активов афганского центрального банка на гуманитарную помощь.