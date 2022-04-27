ОВА: войска РФ продолжают обстреливать жилые кварталы Харькова

Российские войска продолжают наносить артиллерийские, минометные удары по жилым районам Харькова и области, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что в Харькове этой ночью было несколько попаданий в жилые дома Киевского района, в частности, в 9-этажку, в течение суток попадали в здания Салтовки, Северной Салтовки, Алексеевки.

Продолжались обстрелы в Золочеве, Дергачах, Чугуеве. В Харькове и районах области 15 раненых, 3 погибших.

Также штаб обороны Харькова не подтверждает информацию о применении врагом фосфорных бомб, отметил Синегубов.

Пролеты авиации и БПЛА противника над Харьковом также не зафиксированы.

Активные бои продолжаются в Изюмском направлении.