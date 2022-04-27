Bloomberg: ЕС рассматривает отмену всех пошлин и квот на экспорт из Украины

Европейский Союз рассматривает возможность упразднения всех тарифов и квот на украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны во время войны, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение, как ожидается, будет включать временную отмену существующих тарифов и квот на сталь, промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию, которые сейчас не подпадают под действие торгового соглашения ЕС с Украиной.

В соответствии с соглашением о свободной торговле между Украиной и ЕС, некоторые тарифы и квоты на некоторые категории товаров должны быть постепенно отменены или исключены из соглашения. В настоящее время ЕС предлагает временно снять эти ограничения.

Любое предложение должно быть согласовано со всеми 27 государствами-членами и Европейским парламентом, прежде чем оно вступит в силу.

ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого в 2019 приходилось более 40% ее торговли.

Общий объем торговли между ЕС и Украиной достиг 43,3 млрд евро в 2019 году, при этом экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро в 2019 году.

Железо, сталь и сельскохозяйственная продукция являются одними из основных статей экспорта Украины.

По данным Всемирного банка, экономика Украины сократится более чем на 40% из-за войны, при этом торговые потоки особенно пострадали из-за того, что Россия заблокировала порты страны.

По словам одного из источников, предложенные торговые договоренности являются частью усилий ЕС по поддержке экономики Украины во время войны и после нее.

Ранее на этой неделе Британия объявила, что снизит пошлины на все товары из Украины до нуля.