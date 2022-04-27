Ощадбанк выдает аграриям по 200 млн гривен кредитов ежедневно
За последнюю неделю Ощадбанк выдает более 200 миллионов гривен ссуд для ста сельхозпредприятий ежедневно, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Если по состоянию на 20 апреля портфель выдач агрокредитов составил 1 млрд грн, то сейчас он превысил 2,4 млрд грн. Каждый пятый заемщик в аграрном секторе Украины получил кредит в Ощаде", – говорится в сообщении.
В апреле Ощадбанк существенно изменил условия получения кредитов. Уменьшено время принятия кредитных решений – с 8 до 3-4 дней (получение средств происходит за 1-2 дня), либерализованы условия по залогу, отменено требование минимального размера земельного банка в обработке.
Банк обновил кредитную политику в соответствии с реалиями военного времени и регуляторными изменениями, введенными НБУ. Среди условий кредитования остается официальное ведение бизнеса и наличие сельскохозяйственных угодий для посевной.
"Мы кредитуем на всей подконтрольной территории – так, недавно Ощад выдал кредит в области, в которой украинские защитники активно отражают атаки агрессора. В то время, когда правительство делает беспрецедентные шаги по поддержке сельхозпроизводителей благодаря удешевлению кредитного ресурса, Ощадбанк со своей стороны постоянно упрощает свой кредитный продукт для агробизнеса", – заявил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.