Ощадбанк выдает аграриям по 200 млн гривен кредитов ежедневно

За последнюю неделю Ощадбанк выдает более 200 миллионов гривен ссуд для ста сельхозпредприятий ежедневно, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Если по состоянию на 20 апреля портфель выдач агрокредитов составил 1 млрд грн, то сейчас он превысил 2,4 млрд грн. Каждый пятый заемщик в аграрном секторе Украины получил кредит в Ощаде" , – говорится в сообщении.

В апреле Ощадбанк существенно изменил условия получения кредитов. Уменьшено время принятия кредитных решений – с 8 до 3-4 дней (получение средств происходит за 1-2 дня), либерализованы условия по залогу, отменено требование минимального размера земельного банка в обработке.

Банк обновил кредитную политику в соответствии с реалиями военного времени и регуляторными изменениями, введенными НБУ. Среди условий кредитования остается официальное ведение бизнеса и наличие сельскохозяйственных угодий для посевной.