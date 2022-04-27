Моравецкий о прекращении поставок российского газа: это прямой удар по Польше

Приостановка Россией поставок газа — это прямой удар по Польше и месть за санкции против российских олигархов, о которых Варшава объявила 26 апреля, сообщает Новое время.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме в среду, пишет агентство PAP.

"На этот раз Россия передвинула границу империализма, газового империализма, еще на шаг вперед. Это прямая атака на Польшу, которая вчера показала, что такое настоящий удар по российским олигархам" , — сказал Моравецкий.

В ответ Россия пригрозила остановить поставки газа и сделала это сегодня утром, заявил премьер-министр.

Он добавил, что Польша готовилась к этому моменту годами. По словам Моравецкого, этот процесс начался в 2006—2007 годах, когда «президент Лех Качиньский принял решение о строительстве терминала [для приема сжиженного газа] в Свиноуйсьце». Сейчас его мощность составляет 6 млрд кубометров газа в год. Польша последовательно расширяет этот терминал и вскоре через него сможет поступать 7−8 млрд кубометров газа, добавил Моравецкий.

Премьер сообщил, что строительство газопровода, соединяющего Польшу с Норвегией, будет завершено в ближайшие три месяца, и с октября можно будет начать прокачку газа.

"Польша параллельно строила интерконнекторы. Мы закончили строительство в Словакии, на словацкой стороне строительство будет завершено в ближайшее время, что даст возможность прокачивать газ в объеме более 5 миллиардов кубометров [ежегодно]. У нас есть интерконнекторы с Германией, у нас есть интерконнектор Моравия с Чехией, скоро — через несколько дней — открываем интерконнектор с Литвой, мощность которого будет составлять около 2 млрд кубометров" , — заявил Моравецкий.

Он отметил, что Польша использует 20−21 млрд кубометров газа в год, а собственная добыча составляет 4,5 млрд кубометров.

"По газопроводу Балтийская труба можно будет прокачивать газ в объеме 10 миллиардов кубометров, через газовый терминал в Свиноуйсьце — от 7 до 8 миллиардов кубометров. Достаточно подсчитать эти значения, чтобы понять, что благодаря нашим действиям Польша с осени вообще не будет нуждаться в российском газе" , — сказал он.

Польский премьер подчеркнул, что Россия не только осуществила «жестокое, кровавое нападение на Украину», где убивает мирное население и военных, но также атаковала и энергетическую безопасность всей Европы, и продовольственную безопасность всей Европы.

Он добавил, что действия России приводят к ускорению роста цен в Европе. Моравецкий назвал этот процесс «путинфляцией».

Все европейские страны должны осознавать, что «это борьба за свободу, за суверенитет, за безопасность, за мир», сказал он.

Моравецкий подчеркнул, что газопровод Балтийская труба, по которому Польша будет получать газ из Норвегии, даст стране «независимость, энергетический суверенитет, газовый суверенитет».

Он заверил, что к осени «мы обеспечим поставки с других направлений и российский газовый шантаж против Польши не будет иметь никакого эффекта».

Газпром сообщил 27 апреля, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа платить за него в рублях. Российский монополист полностью приостановил поставки газа болгарской компании Булгаргаз и польской PGNIG.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.

"Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа" , — заявила она.

В Еврокомиссии неоднократно подчеркивали, что оплата в рублях будет считаться обходом введенных против России санкций. Платежи по контрактам, предусматривающим оплату в евро или долларах, должны осуществляться в этих валютах, считают в ЕК.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.