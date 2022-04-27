ОП: время и контекст встречи Зеленского и Путина пока не определены

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на 27 апреля время и контекст возможной встречи президентов Украины и России не определены.﻿ Об этом, ссылаясь на комментарий Подоляка, сообщает Украинская правда.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", – сказал Подоляк.

Он также добавил, что сейчас, с одной стороны, ОП наблюдает определенную интенсификацию боестолкновений на востоке страны и попытки окончательно уничтожить Мариуполь. А с другой – продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане.