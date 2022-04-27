Турция предложила провести встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни

Турция надеется, что по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана удастся провести встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар после "Заседания Консультативной группы по обороне и безопасности для Украины", которое состоялось на базе ПВО НАТО в Рамштайне в Германии, ссылаясь на турецкое информагентство, сообщает Сегодня.

"У нас была позиция, которую мы выдвинули на уровне министров и нашего президента. В начале кризиса мы провели очень серьезные и всесторонние исследования, чтобы предотвратить войну и обеспечить прекращение огня. Наш президент много раз встречался с господином Путиным и господином Зеленским. Хотя есть некоторые трудности, мы надеемся, что с предложениями нашего президента, возможно, двум лидерам удастся собраться вместе в ближайшие дни" , — сказал он.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад, включая посредничество, во все, чтобы гуманитарная ситуация не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее.