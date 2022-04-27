Нацполиция: в Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов

За сутки войска РФ обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Дружковка, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Торецк, Нью-Йорк, Ставки, Берестово, Нелиповка.

Разрушения получили по меньшей мере 35 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, кинотеатр, коммунальная и железнодорожная инфраструктура.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня "Град", танков и тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.