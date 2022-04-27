Киевлян просят не посещать кладбища на период действия военного положения

Киевские власти просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения из-за опасности. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины, и в Киеве в частности, продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ" , - подчеркнул Поворозник.

Он добавил, что городские власти просят горожан воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит к моменту, когда ситуация в городе станет более безопасной.