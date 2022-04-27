В Visa оценили потери компании от прекращения работы в РФ

Международная платежная система Visa оценила потери компании от выхода из РФ: 35 млн долларов потратили на деконсолидацию российской дочерней структуры, еще 25 млн долл – на поддержку российского и украинского персонала, сообщает Экономическая правда.

Об этом идет речь в квартальном отчете Visa.

"В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали ущерб в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании" , - говорится в отчете Visa.

В поддержку персонала в обеих странах компания потратила $25 млн.

Выручка от российского бизнеса за весь 2021 год и отчетный период согласно отчету Visa составила 4% от совокупного чистого дохода.

При этом чистая прибыль за отчетный квартал достигла $3,6 млрд - она ​​увеличилась на 21%, за шесть месяцев она выросла на 24%, до $7,6 млрд.

Visa с 10 марта прекратила работу в РФ – карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами России, а карты иностранных банков из Visa прекратили работать в России. Платежи внутри РФ по российским картам Visa обрабатывает оператор "Национальная система платежных карт".