Минэкономики: в Украине будут по-новому рассчитывать среднюю зарплату

Во время действия военного положения в Украине будут по-новому рассчитывать среднюю зарплату из-за боевых действий, сообщает Сегодня.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании Кабинета министров, сообщает Минэкономики.

Следовательно, отныне во время военного положения из расчетного периода будет исключаться время, в которое отсутствовали данные о начисленной заработной плате работнику из-за боев.

То есть, если сотрудник частично отработал период, за который ему была начислена премия или другое поощрение, то при исчислении средней зарплаты будет фиксироваться фактически начисленная сумма такой премии.

Эти нововведения необходимы для того, чтобы можно было правильно рассчитать среднюю зарплату на предприятиях, которые остановились из-за боев с российскими оккупантами. Для украинцев существенных изменений это не несет и предназначено для создания более точной статистики.

Зарплаты в Украине

Ранее мы рассказывали, что самые большие зарплаты в Украине уже не в Киеве, а в Днепропетровской области. Среднее предложение в объявлениях составляет 25 600 грн.

Дальше идут:

Львовская область (24 800 грн);

Полтавская область (23 400 грн);

Одесская область (23 000 грн).

Самые низкие зарплаты предлагают работникам в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.