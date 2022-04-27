Генштаб: ВСУ сбили новый российский беспилотник "Куб-БЛА"

Украинские военные сбили российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА". Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

Вчера беспилотник "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили военнослужащие одного из подразделений Королевской бригады в Луганской области.

Военные добавили, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года, в Киевской области, российские оккупанты впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.