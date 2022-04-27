МИД: посольство Австрии вернулось в Киев

Австрия вернула свое посольство в Киев после того, как эвакуировала его в связи с войной.﻿

Об этом в официальном Twitter сообщило Министерство иностранных дел Австрии.

Согласно сообщению, австрийские дипломаты приехали в столицу еще на прошлой неделе.

We stand united with the people of #Ukraine, who fell victim to an unprecedented military aggression by #Russia. As an important sign of our unwavering solidarity with Ukraine, members of our Embassy returned to #Kyiv last week. Thanks to our staff for your efforts & dedication! pic.twitter.com/xpEmPFkDtd — MFA Austria (@MFA_Austria) April 27, 2022

"Мы солидарны с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной вооруженной агрессии РФ. Как важный сигнал нашей непреклонной солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе" , – сообщил МИД Австрии, добавив благодарность сотрудникам миссии.

В сообщении не уточняется, вернулся ли весь состав миссии или же только часть дипломатов.