МИД: посольство Австрии вернулось в Киев
Австрия вернула свое посольство в Киев после того, как эвакуировала его в связи с войной.
Об этом в официальном Twitter сообщило Министерство иностранных дел Австрии.
Согласно сообщению, австрийские дипломаты приехали в столицу еще на прошлой неделе.
"Мы солидарны с народом Украины, который стал жертвой беспрецедентной вооруженной агрессии РФ. Как важный сигнал нашей непреклонной солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", – сообщил МИД Австрии, добавив благодарность сотрудникам миссии.
В сообщении не уточняется, вернулся ли весь состав миссии или же только часть дипломатов.