Мэрия: из Славянска 28 апреля отправится эвакуационный автобус

Из Славянска 28 апреля в 11:00 от универмага отправится автобус в Ровенскую область, где расселят эвакуированных лиц.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Славянской городской военной администрации.

Указано, что посадка по предварительной записи, а записаться можно по телефонам горячей линии.

"Для удобства славянцев добавили количество телефонов. Линия начала работать еще продуктивнее" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра также в 11:00 всех желающих эвакуироваться ждут автобусы в Покровск на Привокзальной площади.

Городская военная администрация отметила, что сегодня был отправлен эвакуационный автобус на Днепр — из Славянска вывезли группу маломобильных и лежачих граждан, которым обеспечат уход в западных областях страны.