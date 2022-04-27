Мэрия: из Славянска 28 апреля отправится эвакуационный автобус
Из Славянска 28 апреля в 11:00 от универмага отправится автобус в Ровенскую область, где расселят эвакуированных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Славянской городской военной администрации.
Указано, что посадка по предварительной записи, а записаться можно по телефонам горячей линии.
"Для удобства славянцев добавили количество телефонов. Линия начала работать еще продуктивнее", — говорится в сообщении.
Отмечается, что завтра также в 11:00 всех желающих эвакуироваться ждут автобусы в Покровск на Привокзальной площади.
Городская военная администрация отметила, что сегодня был отправлен эвакуационный автобус на Днепр — из Славянска вывезли группу маломобильных и лежачих граждан, которым обеспечат уход в западных областях страны.