Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в саммите стран Большой двадцатки (G20).

Об этом он написал в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки" , - написал президент Украины.

Провел переговоры с Президентом ???????? @jokowi . Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность ????????, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите @g20org . – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 27, 2022

Отметим, что саммит Большой двадцатки в 2022 году запланирован в Индонезии на 15-16 ноября.