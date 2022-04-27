Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки

Зеленского пригласили на саммит Большой двадцатки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на участие в саммите стран Большой двадцатки (G20).

Об этом он написал в Twitter.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки", - написал президент Украины.

Отметим, что саммит Большой двадцатки в 2022 году запланирован в Индонезии на 15-16 ноября.

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