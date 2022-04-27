"Укрпошта" возобновила доставку заказов с маркетплейса Joom

Укрпошта возобновила доставку в Украину заказов с латвийского маркетплейса Joom — включая китайские товары, сообщает Новое время.

Теперь не только украинские предприниматели могут продавать свои товары на Joom, но и украинские покупатели могут заказывать товары онлайн с доставкой от Укрпошты, сообщил почтовый оператор.

Joom предоставил доступ ко всему ассортименту товаров (включая товары от китайских продавцов), хотя с начала войны все маркетплейсы временно приостановили доставку в Украину. Joom одним из первых убрал с сайта уведомления об ограничении продаж товаров украинским пользователям.

"До войны на Joom было зарегистрировано около 1 млн уникальных покупателей из Украины. Теперь у них есть возможность снова заказывать онлайн" , — прокомментировала директор департамента международных операций Укрпошты Юлия Павленко.

При оформлении заказа на Joom для доставки доступны только отделения Укрпошты, которые сейчас работают на выдачу и прием отправлений. Отделения в оккупированных областях или там, где проходят интенсивные боевые действия, могут временно не предоставлять услугу доставки отправлений. Убедиться, что в городе работают отделения на доставку и отправку можно по ссылке﻿.

Как сообщалось, после начала войны пять крупных маркетплейсов Etsy, eBay, Joom, Wish и Shopify решили поддержать украинский малый и средний бизнес и отменили комиссию для предпринимателей из нашей страны.

Joom — международный маркетплейс, на котором представлены товары со всего мира, особенно из Китая. Предлагает 20 млн товаров от 5 тыс. продавцов. До войны украинцы с доставкой от Укрпошты заказывали ежемесячно около 500 тыс. посылок.