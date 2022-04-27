ГУР: страны ОДКБ не хотят воевать против Украины

Россия настаивает на введении "миротворцев" ОДКБ на территорию Украины. Однако эти государства пока отказываются это делать. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Страны-члены Организации договора коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не изъявляют желания участвовать в войне против Украины, отмечает ГУР.

Несмотря на настаивание России, участники ОДКБ не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций вне своих стран. В том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"В то же время члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории РФ или Беларуси. Но только после официального заявления по нападению Украины на их территорию" , - говорится в сообщении. ﻿

15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксиликов заявил, что Казахстан не получал запрос о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

Все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость "ДНР"/"ЛНР".