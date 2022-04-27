СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, действовавшую в шести областях

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили агентурную сеть РФ, члены которой собирали разведданные о дислокации украинских подразделений, авиации ВСУ и другие сведения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, злоумышленники действовали в Житомирской, Днепропетровской, Николаевской, Черниговской, Хмельницкой и Черкасской областях.

"Среди задержанных: председатель территориальной громады и «расконсервированные» агенты, у которых были отработаны пути побега в Крым на случай провала" , — рассказал спикер украинской спецслужбы Артем Дехтяренко.

В Житомирской области чиновник, работавший на одном из оборонных объектов, собирал для РФ секретную информацию об украинских боевых самолетах и инфраструктуре воздушных сил. Прежде всего, его интересовала их дислокация, а также сведения о ремонте и восстановлении боевых возможностей военной авиации.

Полученные данные пособник оккупантов передавал через брата и бывшего однокурсника.

В Днепре разоблачили кремлевского агента, которому было поручено присоединиться к одному из подразделений территориальной обороны.

В Николаевской области задержали председателя одной из ОТГ.

Злоумышленник предоставлял россиянам данные о расположении позиций ВСУ на территории Вознесенского района.

В Черниговской области в руки правоохранителей попал коллаборант, который добровольно перешел на сторону врага и собирал информацию, которая в дальнейшем использовалась для нанесения ракетных ударов ВС РФ.

В Хмельницком в работе на россиян уличили местную жительницу, завербованную через соцсеть Одноклассники, которая передавала противнику координаты стратегических и военных объектов, а также занималась распространением кремлевской пропаганды.

В Черкасской области задержали грузовик с военными комплектующими, которые пытались поставить в РФ для нужд авиационной и судостроительной отраслей.