В Кремле прокомментировали предложение обмена Медведчука и эвакуацию с Азовстали
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по Украине. Его слова цитируют росСМИ.
В частности, он сообщил, что Медведчука не будут менять на украинских военных.
"Об этом речи не идёт", - заявил Песков.
Также он заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и Красного креста к эвакуации мирных граждан с Азовстали на встрече Путина и Гутерреша не было.
Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что Путин согласился на привлечение ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с Азовстали.
Кроме того, Песков назвал "достаточно провокационным" заявление советника руководителя ОП Алексея Арестовича о том, что ВСУ могут взять под контроль Приднестровье в случае просьбы Молдовы.