В Кремле прокомментировали предложение обмена Медведчука и эвакуацию с Азовстали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по Украине. Его слова цитируют росСМИ.

В частности, он сообщил, что Медведчука не будут менять на украинских военных.

"Об этом речи не идёт" , - заявил Песков.

Также он заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и Красного креста к эвакуации мирных граждан с Азовстали на встрече Путина и Гутерреша не было.

Ранее в офисе генсека ООН сообщили, что Путин согласился на привлечение ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с Азовстали.

Кроме того, Песков назвал "достаточно провокационным" заявление советника руководителя ОП Алексея Арестовича о том, что ВСУ могут взять под контроль Приднестровье в случае просьбы Молдовы.