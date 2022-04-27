Гайдай: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке

Российские войска обстреляли Северодонецкую больницу, одна женщина погибла. Об этом написал﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске.

Гайдай добавил, что российские военные знали, что больница не была пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами, однако это их не остановило.

Он написал, что фактически войска РФ хотели "добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей".

Разрушение здания существенно, пострадало сразу несколько этажей.