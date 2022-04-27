Гайдай: оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке
Российские войска обстреляли Северодонецкую больницу, одна женщина погибла. Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске.
Гайдай добавил, что российские военные знали, что больница не была пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами, однако это их не остановило.
Он написал, что фактически войска РФ хотели
"добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей".
Разрушение здания существенно, пострадало сразу несколько этажей.
"Тем не менее, больница продолжает спасать жизнь мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без медицинской помощи", – написал он.