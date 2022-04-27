Мэр: оккупанты в Буче убивали людей по спискам

Российские военные в Буче целенаправленно убивали людей по составленным спискам. Их помогали составлять оккупантам местные коллаборанты.﻿ Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорук в комментарии канадскому телеканалу CBC, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По словам мэра, именно предатели указывали имена и адреса местных жителей.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес, и что это за человек" , - сказал Федорук.

Он также рассказал, что в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета.