В Ирпене и Буче возобновили подачу воды

Специалисты "Киевводоканала", "Ирпеньводоканала", "Житомирводоканала" и подрядных организаций завершили прокладку водопровода в Ирпень. ﻿Об этом передает пресс-центр﻿ КМДА.

Отмечается, что всего было проложено две нити полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 7 км и обустроены водопроводные колодцы.

В "Киевводоканале" сообщили, что уже давно были готовы к поставке воды в близлежащие населенные пункты, ведь столичное водопроводное хозяйство имеет свободные мощности, которые не используются в полном объеме.

В Киевской военной обладминистрации уточнили﻿, что водоснабжение также восстановили в Буче. Однако из-за отсутствия электричества в двух городах вода в многоэтажных домах пока есть только на уровне 1-2 этажей.

Что касается других городов, которые были освобождены от российских войск, то запуск водоснабжения анонсируется на ближайшие дни. Речь идет о с. Козинцы и части Немишаевской общины. В Бородянке доступ к воде и канализации имеют 30% потребителей.