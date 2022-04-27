ДБР проводит обыски у родственников Медведчука и Козака

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований во Львове проводят обыски у родственников депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом заявила пресс-служба ведомства, сообщает Дело.

"Во Львове и области следственные действия происходят в квартирах, домах и производственных предприятиях, принадлежащих семье Тараса Козака, а также брату Виктора Медведчуку Сергею" , - информирует ГБР﻿.

Обыски проводятся по делу о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (статьи 364 и 240 Уголовного кодекса). Указано, что родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства о незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области, однако их процессуальный статус не уточняется.

"Целью следствия является установление незаконно приобретенного имущества Виктора Медведчука и Тараса Козака и их родственников, его дальнейший арест, а также документирование причастности субъектов к финансированию вооруженной агрессии России в отношении Украины" , - заявили в ГБР.

В частности, отмечается, что в ходе обыска одной из квартир, принадлежащей супруге Тараса Козака, следователи изъяли более 108 тысяч долларов, 8,5 тысячи евро, 18,6 тысячи российских рублей, документы на объекты недвижимости и банковские карты.