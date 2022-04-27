В Украине появилось представительство Starlink

В Украине зарегистрировано представительство Starlink компании SpaceX.﻿ Об этом информировал вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Starlink Ukraine («Старлінк Юкрейн») как представительство компании SpaceX только что зарегистрировано в Украине" , - написал Федоров в Телеграм.

В середине апреля Федоров сообщал, что Starlink приступил к работе с открытием представительства в Украине.

Еще в начале войны он обратился к Илону Маску с просьбой предоставить Украине интернет-оборудование Starlink, которое прибыло в Украину уже через неделю.