ГУР: оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста для обмена

Российские оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста на временно захваченных территориях. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны, сообщает Новое время.

Отмечается, что так россияне готовятся к 9 мая и пополняют «обменный фонд».﻿ В пресс-службе﻿ ГУР заявили, что на временно занятых территориях в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях оккупанты проводят масштабные «фильтрационные мероприятия». Чаще всего они похищают мужчин призывного возраста, в первую очередь ветеранов АТО/ООС, бывших военных и правоохранителей, проукраинских активистов.

По данным разведки, в помещениях СИЗО в Херсоне удерживают более 300 проукраинских активистов и ветеранов АТО/ООС. Их пытают и допрашивают.

В селе Великая Лепетиха Херсонской области россияне создали фильтрационный лагерь. Туда прибыли около 400 российских военных в форме Росгвардии и начали задерживать мужчин призывного возраста. В ГУР заявили, что их массово вывозят в направлении оккупированного Крыма.

"Главная цель таких действий — „пополнение обменного фонда“. Украинских заложников планируют обменивать на российских военных преступников. Даже при условии, если украинцы не участвовали в боевых действиях 2022 года" , — сказано в сообщении.

В ГУР также не исключают, что российские военные преступники могут организовать пропагандистские «парады» с участием задержанных украинцев, попытавшись выдать их за «военнопленных» и провести по улицам временно захваченных городов. В разведке напомнили, что такие же действия проводились в Донецке 2014 года, когда украинских героев после пыток заставили пройти по центральной улице города, где они подвергались издевательствам и унижениям.

В ГУР подчеркнули, что действия российских оккупантов — военное преступление, и организаторы понесут наказание.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали, что россияне блокируют выезд мужчин призывного возраста с территорий во временно захваченных Херсонской и Запорожской областях.