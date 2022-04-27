Омбудсмен: в оккупированной части Запорожской области досрочно завершат учебный год
Запорожская областная военная администрация приняла решение о досрочном завершении учебного года в четырех оккупированных районах области 2 мая 2022. Об этом, ссылаясь на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, сообщает Рубрика.
Он отметил, что речь идет о Васильевском, Пологовском, Бердянском и Мелитопольском районах.
Кремень добавил, что такое решение было принято во избежание возможных провокаций от оккупантов.
"Оккупанты не оставляют попытки возобновления учебного процесса в школах по российскому законодательству", - говорится в сообщении.
В частности, в Мелитополе россияне хотят возобновить учебный процесс и продлить его до 7 июня 2022 года.
"Это взвешенный шаг в условиях военного положения, ведь речь идет о невозможности продолжения обучения на временно оккупированных территориях по украинскому законодательству и защите участников образовательного процесса", — отметил Тарас Кремень.
Омбудсмен также отметил, что работники учебных заведений, которые находятся на временно оккупированных территориях, постоянно сообщают
"о давлении, принуждении, насилии и попытках оккупантов ввести образовательный процесс на русском языке и по непонятным программам".
"Очередные попытки оккупантов восстановить учебный процесс в заведениях общего среднего образования на захваченных территориях по российскому образовательному законодательству – это продолжение колонизаторской политики Путина по отношению к гражданам Украины", - сказал он.
Он призывает граждан сообщать о преследовании по языковому признаку и любому притеснению украинского языка на оккупированных территориях.
О таких случаях можно сообщить:
- по телефону: +380635561279;
- по электронной почте: stoplinguacide@gmail.com