Омбудсмен: в оккупированной части Запорожской области досрочно завершат учебный год

Запорожская областная военная администрация приняла решение о досрочном завершении учебного года в четырех оккупированных районах области 2 мая 2022. Об этом, ссылаясь на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, сообщает Рубрика.

Он отметил, что речь идет о Васильевском, Пологовском, Бердянском и Мелитопольском районах.

Кремень добавил, что такое решение было принято во избежание возможных провокаций от оккупантов.

"Оккупанты не оставляют попытки возобновления учебного процесса в школах по российскому законодательству" , - говорится в сообщении.



В частности, в Мелитополе россияне хотят возобновить учебный процесс и продлить его до 7 июня 2022 года.

"Это взвешенный шаг в условиях военного положения, ведь речь идет о невозможности продолжения обучения на временно оккупированных территориях по украинскому законодательству и защите участников образовательного процесса" , — отметил Тарас Кремень.

Омбудсмен также отметил, что работники учебных заведений, которые находятся на временно оккупированных территориях, постоянно сообщают "о давлении, принуждении, насилии и попытках оккупантов ввести образовательный процесс на русском языке и по непонятным программам".

"Очередные попытки оккупантов восстановить учебный процесс в заведениях общего среднего образования на захваченных территориях по российскому образовательному законодательству – это продолжение колонизаторской политики Путина по отношению к гражданам Украины" , - сказал он.

Он призывает граждан сообщать о преследовании по языковому признаку и любому притеснению украинского языка на оккупированных территориях.

О таких случаях можно сообщить: