Российские власти подготавливают бомбоубежища на юге РФ

На фоне взрывов на нефтебазах и складах с боеприпасами в приграничных с Украиной областях РФ российские власти решили привести в порядок все бомбоубежища на юге страны.﻿ С таким распоряжением в среду, 27 апреля, выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщает Новое время.

"Прошу обеспечить надежное функционирование комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. Необходимо повсеместно привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние, исключить случаи незаконного выбытия таких объектов из федеральной собственности" , — заявил он.

Кроме того, Патрушев призвал Минздрав РФ усилить взаимодействие с приграничными регионами страны для оказания им необходимой помощи, в том числе на случай «биологической угрозы».

Кремлевский режим обвиняет во взрывах на своей территории ВСУ, однако власти Украины это ни подтверждают, ни опровергают, уклоняясь от прямых ответов по этому поводу.