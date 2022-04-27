Минобороны: враг наращивает наступление с помощью авиации

Российские оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции, активно применяя авиацию. Об этом сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге, сообщает Новое время.

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически на всех направлениях агрессор осуществляет интенсивное огневое влияние. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях" , — отметил он.

Представитель Минобороны добавил, что не прекращаются ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины.

Противник также активно применяет авиацию, за минувшие сутки Россия выполнила 138 самолетовылетов, из них по крайней мере 38 — для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.