ОК "Юг": РФ готовит ракетные удары по ПМР, чтобы обвинить Украину

Войска РФ планируют нанести удар по Приднестровью и обвинить в атаке Украину. Об этом заявило Оперативное командование Юг, сообщает Новое время.

"Вражеские силы готовят провока﻿ции с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику" , — информировало командование в Facebook.

Отмечается, что в Черноморской операционной зоне подводные лодки также могут готовить ракетные удары по Украине.

"По позициям врага нанесено 13 точных ударов. Потери противника составили 21 оккупант и 1 уничтожено ББМ. А 5 единиц инженерной и разминочной техники покинутых вражеским недовойском стали трофейным достижением и будут служить Вооруженным Силам Украины" , — сообщают в Оперативном командовании Юг.

Украинские военные также призвали сохранять спокойствие, не доверяйте вражеской пропаганде и не распространять фото и видео с мест попадания снарядов оккупантов.

Ранее Генеральное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

Также согласно данным Генштаба ВСУ, Россия привела в полную боевую готовность войска в Приднестровье.