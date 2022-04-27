Путин пригрозил Западу "ударами" за вмешательство в войну

Российский президент Владимир Путин пугает, что в ответ на "угрозы" от стран Запада российская армия готова нанести молниеносные удары, сообщает Украинская правда.

"Если кто-то решится вмешаться в текущие события со стороны и будут создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то должны знать, что наш ответ, ответные удары будут молниеносными, быстрыми.﻿ У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми никто не может сейчас похвастаться. А мы хвастаться не будем – мы будем их использовать, если потребуется!﻿ И все должны об этом знать! Все решения в этом отношении уже приняты" , - заявил Путин, выступая перед российскими парламентариями в Санкт-Петербурге.

Российские законодатели начали аплодировать ему на эти тезисы. Президент РФ пригрозил, что все цели и задачи в войне будут "достигнуты". Он не прояснил, что именно имеет в виду.

Путин также убежден, что Россия выдержит экономическое давление от введенных против нее санкций и военных расходов на ведение боевых действий против украинской армии.

Он добавил, что Запад "ошибается" во мнении, что Россия как страна "ненужна" и представляет угрозу всему миру. Путин добавил, что это как раз "Запад представляет угрозу всему миру" и озвучил безосновательные тезисы, что в 1990-х и 2000-х западные правительства хотели развалить Россию, поощряя и способствуя движению за выход Чечни из состава России.

"Они (страны Запада – ред.) делали это не для того, чтобы сделать нас лучше – уж точно нет! Они это делали для того, чтобы перенести проблемы из прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране. Они, в конце концов, делали это, чтобы расчленить Россию и разрушить ее – вот для чего они это делали! Наконец-то, загнать нас в медвежий угол! Но они так и не достигли своей цели, но и не смирились с тем, что не сумели это сделать. Поэтому позже начали подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом, используя разные поводы и предлоги. Да что там – порой без всяких предлогов! Они готовились к применению нового геополитического оружия – оно таковым не является, но, по сути, является. Опираясь на русофобию и неонацистов. Из года в год превращали Украину в "анти-Россию" , - заявил Путин.

Он добавил, что Россия якобы снисходительно, "по-товарищески", "по-братски" отнеслись к провозглашению Украиной независимости, но она ей не "отблагодарила за дружбу".

Президент РФ также в очередной раз озвучил безосновательные утверждения о разработке в Украине секретного оружия массового поражения в "американских биолабораториях" и ядерного оружия.

Несмотря на такую критику Запада со стороны Путина, он призвал российских парламентариев поддерживать прямые контакты с депутатами и политиками в Европе, потому что, по его убеждению, там много сторонников России.