"Нова Пошта" возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов

Новая Почта Глобал возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии.﻿ Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Новое время.

"Через сервис NP Shopping украинцы снова могут заказывать необходимые товары в зарубежных интернет-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину, и получать их по своему адресу, в любом работающем отделении или почтомате Новой Почты" , - говорится в сообщении.

В ближайшее время компания планирует запустить доставку из Китая. Стоимость доставки не изменилась.

Ранее сообщалось, что Новая Почта планирует стать более глобальной и с начала марта изучает потенциальные рынки, в частности, в Восточной Европе.