"Нова Пошта" возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов
Новая Почта Глобал возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Новое время.
"Через сервис NP Shopping украинцы снова могут заказывать необходимые товары в зарубежных интернет-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину, и получать их по своему адресу, в любом работающем отделении или почтомате Новой Почты", - говорится в сообщении.
В ближайшее время компания планирует запустить доставку из Китая. Стоимость доставки не изменилась.
Ранее сообщалось, что Новая Почта планирует стать более глобальной и с начала марта изучает потенциальные рынки, в частности, в Восточной Европе.