Командир морпехов призвал спасти защитников Мариуполя и гражданских

Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына) в обращении из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя снова призвал применить процедуру «экстракции» (extraction) к мариупольскому гарнизону и гражданским, сообщает Новое время.

В своем Facebook Волына напомнил, что защитники Мариуполя уже 62 дня ведут боевые действия в полном окружении. Более 600 бойцов ранены и нуждаются в медицинской помощи, а на заводе Азовсталь, где они сейчас находятся, нет необходимых условий, препаратов и персонала. Также с защитниками города в условиях гуманитарной катастрофы находятся сотни гражданских, среди которых люди с инвалидностью и раненые. Мариуполь практически стерт с лица земли, уже погибли многие мирные жители, подчеркнул он:

«Я обращался ко всем мировым лидерам, дипломатам, папе Франциску — кричал, насколько мог — чтобы нас услышали и применили к нам процедуру „extraction“… Спасите гарнизон Мариуполь. Примените к нам процедуру „extraction“. Сегодня — не 1940-й, сейчас — 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою».

Волына привел в пример события в Дюнкерке во время Второй Мировой войны:

«После прорыва линии Мажино 10 мая 1940 года и капитуляции Нидерландов 14 мая немецкое командование развило свой успех. Части британских экспедиционных сил под командованием лорда Джона Горта, французские части и соединения, входившие в 16-й корпус, и остатки бельгийских войск оказались заблокированными в районе города Дюнкерк. Войскам союзников, скопившимся на побережье, угрожала катастрофа, но Гитлер приказал остановить наступающие танки. Гитлер приказал «не приближаться к Дюнкерку ближе чем на 10 км» и не использовать против блокированной группировки танки. Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году назвал события в Дюнкерке «чудесным избавлением». Похвалы Черчилля предназначались спасательной операции, в рамках которой 338 226 французских и британских солдат были эвакуированы с пляжа и гавани города Дюнкерк во Франции».