Премьер Грузии отверг возможность войны в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что никакого "второго фронта" не будет. Так он прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, согласно которому, у Грузии есть историческая возможность вернуть контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наша принципиальная позиция" , - цитируют грузинские СМИ заявление Гарибашвили.

Он вновь повторил свою позицию относительно причин грузино-российской войны 2008 года, согласно которой, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили "допустил самую огромную, неисправимую ошибку, когда не смог избежать войны, в результате чего страна была разрушена".

"Если бы сегодня Саакашвили был у власти, то здесь была бы война" , - заявил Гарибашвили.

Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" и большая часть оппозиции резко критикуют власти за отказ устанавливать собственные санкции против РФ из-за войны в Украине. Правящая партия объясняет это решение тем, что от таких санкций пострадает только сама Грузия, а оппозицию обвиняет в попытке втянуть страну в войну.

Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, не являются "людьми войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война - это ужас, с которым они не хотят столкнуться. При этом он согласился с тем, что включится в военные действия мог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.