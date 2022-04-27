Bloomberg: за газ из РФ заплатили в рублях четыре европейских покупателя

Четверо европейских покупателей уже заплатили рублями за поставки российского газа.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Европейская правда.

После начала российского вторжения западные страны ввели против России многочисленные санкции. В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому страны, считающиеся "недружественными", должны платить за газ в рублях.

Польша и Болгария отказались от такого способа оплаты, поэтому "Газпром" "перекрыл кран" с голубым топливом для этих двух стран.

Однако не все европейские страны намерены отказываться от системы, навязанной Путиным. По данным Bloomberg, четыре европейских покупателя уже рассчитались рублями за поставки газа. Еще десять европейских компаний открыли специальные счета в "Газпромбанке" для оплаты газа.

Неизвестно, какие компании имеются в виду и из каких стран они происходят. Россия поставляет газ по трубопроводам в 23 страны Европы. В Европейском Союзе официально согласилась на расчеты в российской валюте только Венгрия.

Турция, Армения и Нигерия тоже согласились платить в рублях, но этих стран нет в списках "недружественных".

Согласно инструкциям Еврокомиссии, компании могут вносить евро или доллары на субсчет Газпромбанка, если такое действие не нарушает санкции. Затем "Газпромбанк" обменивает западную валюту на рубли и вносит их на второй счет компании-покупателя.

Такое решение есть и в указе Путина. Газпромбанк из-за того, что участвует в расчетах по операциям, связанным с поставкой энергоносителей в ЕС, исключен из-под санкций Евросоюза. Однако проблема заключается в том, как отмечает Еврокомиссия, что центральный банк России, в отношении которого Запад ввел ограничения, мог быть вовлечен в такое действие.