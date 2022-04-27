Макрона забросали помидорами во время рабочего визита

В среду, 27 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон попал в неприятную ситуацию во время рабочей поездки в муниципалитет Суржи недалеко от Парижа, сообщает Новое время.

Когда он решил пообщаться на улице с местными жителями, неизвестные начали бросать в него из толпы помидоры.

Впрочем, охрана вновь избранного французского президента быстро сориентировалась, и сразу же раскрыла над ним зонт, благодаря чему ни один овощ в Макрона так и не попал.