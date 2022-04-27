Ущерб для Украины от войны достиг $88 млрд

За последнюю неделю только прямые инфраструктурные убытки Украины от российского нападения выросли на 3,1 млрд долларов и достигли 88 млрд долл., или 2,6 трлн гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке ущерба украинской экономике проекта KSE Institute "Россия заплатит" при поддержке правительства и Офиса президента.

Наибольший рост потерь за последнюю неделю обусловлен новыми данными по повреждениям и разрушениям объектов железнодорожной инфраструктуры, объектов здравоохранения и активов предприятий.

Также отныне в оценке учитываются потери от повреждения земельного фонда сельскохозяйственного назначения из-за ракетных обстрелов и проведения боевых действий. Эта сумма состоит из четырех компонент: минное загрязнение, рекультивация земель, потери озимых и потери мелиоративных площадей.

За 62 дня войны было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 23 тыс. км дорог и 32 тыс. м2 жилого фонда.

КШЕ

Кроме того, 40% от общего количества поврежденного жилья и предприятий приходится на Донбасс, 23% - на Харьковщину, 12% - на Черниговщину и 8% - на Киевщину.

КШЕ

Команда проекта также работает над возможностью использования спутниковых снимков для анализа повреждений благодаря сотрудничеству с Maxar и Airbus. Это поможет в анализе повреждений массовых объектов: жилищной застройки, дорог, сельскохозяйственных активов.