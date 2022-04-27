В сети появилось видео взрывов "министерства госбезопасности" Приднестровья

В социальных сетях появилось видео обстрела здания так называемого Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья.﻿, сообщает Европейская правда.

Как утверждает ЕП, видео опубликовал телеграмм-канал "Первый приднестровский".﻿ На видео с камер наблюдения можно увидеть троих неизвестных, приехавших на автомобиле марки "SsangYong" серого цвета.

Каждый из них произвел по одному выстрелу из ручного противотанкового гранатомета по зданию.

Первые два выстрела попали в фасад, а третий выстрел был самым мощным и попал в окно второго этажа. На обстрел ушло меньше 20 секунд.

После этого неизвестные скрылись на авто. Власти Приднестровья заявляют, что все трое нелегально прибыли с территории Украины и затем сразу вернулись.