РФ "выразила протест" против передачи вертолетов Украине от США

Российская "Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству" (ФСВТС) протестует против передачи Соединенными Штатами Украине вооружения производства СССР и РФ, в том числе вертолетов Ми-17. Об этом пишут росСМИ, сообщает Украинская правда.

ФСВТС "выражает протест" против передачи Украине вооружения российского, советского производства, в том числе вертолетов.﻿ Россияне называют такую военную помощь Украине "незаконной".