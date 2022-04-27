Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 27 апреля, прибыл с визитом в Украину, сообщает Корреспондент.
"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше - для Украины, России и мира", - написал генсек в Twitter.
Накануне он посетил Россию, где предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.