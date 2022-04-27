Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду, 27 апреля, прибыл с визитом в Украину, сообщает Корреспондент.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше - для Украины, России и мира" , - написал генсек в Twitter.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

Накануне он посетил Россию, где предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине.