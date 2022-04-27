Россию исключили из Всемирной организации туризма

На внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ООН Россию отстранили от участия во Всемирной организации туризма (UNWTO). Об этом информировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Корреспондент.

"Россия была отстранена от UNWTO на первой внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи. Благодарен всем участникам, поддержавшим этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем ее войны с Украиной" , - отметил﻿ он.

Кулеба поблагодарил генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили за принципиальную позицию, позволившую принять данное решение. По словам Пололикашвили, UNWTO стала первой организацией ООН, которая поставила под вопрос членство РФ.