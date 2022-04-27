Подоляк прогнозирует усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.﻿﻿ Об этом рассказал Подоляк в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Интенсивность войны очень велика… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отображаться на приграничных районах РФ. Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только существенно возрастать. И это будет вызывать, наконец, у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну" , - заявил Подоляк.

Ранее Подоляк назвал "абсолютно естественным, природным процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.