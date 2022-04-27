Словакия призвала навсегда отменить пошлины на экспорт из Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер призвал навсегда упразднить импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза, сообщает Европейская правда.
"Приветствуем и поддерживаем сегодняшнее предложение Валдиса Домбровскиса свести тарифы на импорт из Украины в ЕС до нуля на один год. Это один из элементов Плана Словакии для Украины, которым я поделился на саммите в Версале. Только не на 1 год, а навсегда", – написал Хегер в Twitter.
Как ранее сообщалось, Европейская комиссия предложила приостановить на год импортные пошлины на весь украинский экспорт в страны Европейского Союза.
Отмечается, что этот шаг призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить затруднение украинских производителей и экспортеров в условиях военного вторжения России.
Предложение Еврокомиссии теперь должно рассмотреть и согласовать Европейский парламент и Совет Европейского Союза.