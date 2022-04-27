Изъятые у экс-министра килограммы золота передадут на нужды ВСУ

В Офисе генерального прокурора Украины рассказали, что, изъятые у экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого 48 кг золота в слитках, передадут в пользу государства, а именно – на усиление его обороноспособности. Об этом заявила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, сообщает Сегодня.

"Это имущество было изъято в рамках расследования уголовного производства и принадлежало одному из бывших высокопоставленных чиновников из окружения экс-президента-беглеца, причастного к завладению государственной резиденцией "Межгорье"... Стоимость изъятого в денежном эквиваленте составляет более 90 млн грн" , – отметили﻿ в ведомстве.

Как пишет Zaxid.net, речь идет о золоте, которое было изъято еще в 2014 году у экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Тогда во время обыска правоохранители обнаружили 42 кг золота и несколько миллионов долларов в помещениях и офисах министра.

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий был задержан в Израиле при попытке вылета в Российскую Федерацию.

Задержание осуществлялось сотрудниками "Шабак" – службы безопасности Израиля. Известно, что бывший министр Эдуард Ставицкий пытался вылететь в Российскую Федерацию как гражданин Израиля Натан Розенберг.

После задержания в аэропорту Израиля, дома у Ставицкого были проведены обыски, в ходе которых были изъяты загранпаспорта Ставицкого – Розенберга, 400 тыс. долларов США, 200 тыс. евро, драгоценности и часы на общую сумму 500 тыс. долларов США.

По информации источника, сотрудники службы безопасности Израиля проводили спецоперацию в рамках уголовного дела против Ставицкого-Розенберга по факту легализации (отмывания) им средств и иного имущества, полученных преступным путем на территории Украины. Таким образом, спецслужбы Израиля считают достаточными доказательства неправомерных действий со стороны Ставицкого, собранных правоохранительными органами Украины.