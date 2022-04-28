Шмыгаль допускает резкое падение ВВП в 2022 году

По оценкам правительства только в 2022 году ВВП может упасть на 30-50%, сообщает Экономическая правда.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в колонке для The Economist.

По его словам, за первые шесть недель войны общий ущерб экономике Украины превысил 500 миллиардов долларов.

"По оценкам правительства, в долгосрочной перспективе эта цифра может возрасти до 1 трлн долларов, или в пять раз больше прошлогоднего ВВП" , - отметил он.

Напомним, ﻿﻿по оценкам S&P, ВВП Украины в текущем году сократится на 45,7%. Однако восстанавливаться украинская экономика будет быстрее, чем российская, и вернется на довоенный уровень через пять лет.