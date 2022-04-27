Bloomberg: итальянский энергогигант рассматривает оплату рублями за газ из РФ

Итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ожидает дальнейших указаний от властей по поводу нового механизма оплаты газа от Кремля.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Экономическая правда.

Наличие открытого счета позволит компании потенциально выполнить требования Кремля по оплате газа в рублях. В то же время такой шаг предотвращен, ведь Eni ищет дополнительных разъяснений от правительства и европейских властей относительно того, возможно ли использовать счета для покупки российского газа.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предостерегла компании от требований России, ведь это нарушит наложенные на агрессора санкции за вторжение в Украину.

По словам собеседников агентства, Eni не использовала новый механизм и до сих пор рассчитывалась только в евро. Компания хочет получить четкие указания по руководящим принципам и будет соблюдать санкции.

Следующий раунд оплаты за газ состоится во второй половине мая.